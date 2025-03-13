James Dyson Ödülleri’nde 2025 başvuruları başladı haberi

Dünyanın birçok bölgesinden problemlere karşı yaratıcı fikri olan genç mühendis ve tasarımcıları desteklemeyi amaçlayan James Dyson Ödülleri'nde, 2025 başvuruları başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2005'ten beri 400'den fazla genç girişimciyi toplamda 1 milyon sterlinden fazla finansal destek ve geniş medya görünürlüğüyle buluşturan ödül programı, katılımcılara projelerini hayata geçirme fırsatı sunuyor.

Bu yılki uluslararası ödülün sahibi, 30 bin sterlin değerindeki büyük ödülün yanı sıra buluşlarını daha geniş kitlelere tanıtma ve ticarileştirme imkanına sahip olacak.

Geçen yıllarda ödül alan projeler, genç mucitlerin potansiyelini ortaya koyan önemli örnekler sundu. 2023'teki ödüllerin kazananlarından Suat Batuhan Esirger'in, orman yangınlarını erken tespit edebilen nesnelerin interneti (IoT) tabanlı ForestGuard 2.0 adlı projesi, 1 milyon 600 bin metrekarelik bir alanda aktif olarak kullanılıyor ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor.

Birleşik Krallık'tan katılan James Roberts da yeni doğan bakımında geliştirdiği çözümü “mOm Incubator” ile dünya genelinde, özellikle çatışma bölgelerinde, bebeklerin hayata tutunmasına katkı sağladı.

Amerika Birleşik Devletleri'nde ödül kazanan projelerden biri olan SoaPen ise el hijyenini teşvik eden sabun bazlı bir kalem geliştirdi. Ürün, küçük çocukların el yıkama alışkanlıklarını güçlendirmek için tasarlandı ve 2018'den bu yana piyasada yer alıyor.

– “Ulusal” kategorisi kazananlarına 5 bin sterlin ödül

Yarışmanın son başvuru tarihi 16 Temmuz olarak belirlenirken, “Ulusal” kategori kazananları 10 Eylül'de, Uluslararası finalistlerin belirlenmesi 15 Ekim'de, Uluslararası kazananların açıklanması ise 5 Kasım'da gerçekleştirilecek.

Başvurular, işlevsellik, tasarım süreci, yenilikçilik ve ticarileştirme potansiyeli gibi kriterlere göre değerlendirilecek. Ulusal jüriler tarafından seçilen projeler arasından finale kalanlar, Dyson mühendislerinin incelemesinin ardından James Dyson'ın değerlendirmesiyle belirlenecek.

Her bir katılımcı ülke veya bölgede kısa listeye kalan başvurular, tasarım ve mühendislik alanlarında uzman ulusal jüri panelleri tarafından işlevsellik, tasarım süreci, farklılaşma ve ticari uygulanabilirlik temelinde değerlendirilecek. Bu değerlendirme sürecinin ardından “Ulusal” kategorisi kazananlarının her biri 5 bin sterlin ödül kazanacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dyson'ın kurucusu Sir James Dyson, James Dyson Ödülü'nü 20 yıl önce yeni nesil tasarım mühendislerine ilham vermek ve onları desteklemek misyonuyla başlattığını belirtti.

Dyson, “O zamandan bu yana gördüğümüz parlak fikirler, gençlerin tıp, çevre ve daha pek çok alanda tasarım, mühendislik ve teknolojiyi kullanarak dünyanın en önemli sorunlarına çözüm üretme konusunda ne kadar tutkulu olduklarını kanıtlıyor. Bu yıl hangi icatların ortaya çıkacağını merakla bekliyorum.” ifadelerini kullandı.