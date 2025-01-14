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THY, İstanbul-Bingazi seferlerine 10 yıl ortadan sonra tekrar başladı
İstanbul’da üzerine iş makinesinin kovası düşen emekçi öldü
Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak
Amazon, bugüne kadarki en büyük elektrikli ağır kamyon siparişini verdi
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Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Jason Stopa’nın Türkiye’deki birinci standı “Interior Monument” 30 Ocak’ta açılacak

İSTANBUL (AA) – Amerikalı sanatçı Jason Stopa, “Interior Monument” adlı sergisiyle, 30 Ocak'ta Sevil Dolmacı Galeri'de sanatseverlerle buluşacak.

Galeriden yapılan açıklamaya göre, çağdaş sanatçı, yazar ve küratör Stopa'nın Türkiye'deki ilk kişisel sergisi “Interior Monument”, analoğun ve dijitalin iç içe geçtiği çağdaş bir dil kullanarak, renk, ışık ve mekan arasındaki ilişkiyi sorgulamayı hedefliyor.

Sergide, sanatçının büyük fırça darbeleri ve şeffaf katmanlar kullanarak tuval üzerine uyguladığı yağlı boya eserleri beğeniye sunulacak.

Resmin “ışık kadar renk ve mekan kadar ışık” olduğu savunan Stopa, resimlerinde sadece renklere ve formlara değil, ışığın kendisine de yapısal unsur olarak yer veriyor.

Sanatçının iç dünyasını, renkli ütopik mekanlarını keşfetmeye davet eden sergi, 1 Mart' kadar gezilebilecek.

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