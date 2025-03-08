Kadıköy’de “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” etkinliği yapıldı haberi

Kadıköy'de, “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” dolayısıyla “Büyük Kadın Buluşması” etkinliği düzenlendi.

Rıhtım Caddesi ile Boğa Heykeli'nin çevresinde toplanan, bazı sivil toplum kuruluşlarının üyelerinin de aralarında bulunduğu çok sayıda kadın, taşıdıkları döviz ve pankartlarla İskele Meydanı'na yürüdü.

Katılımcılar yürüyüş sırasında “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın dayanışması” sloganları attı. Polis ekipleri etkinlik nedeniyle meydan ve çevresinde güvenlik önlemi aldı.

İskele Meydanı'nda katılımcılar basın açıklaması yaptı, ardından halay çekti.

Etkinliğe katılan DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, burada yaptığı konuşmada, bugün sadece Türkiye'de, İstanbul'da değil, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun, dünyanın dört bir yanında kadınların meydanlarda olduğunu söyledi.

Bütün dünya kadınlarının 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan Hatimoğulları, 8 Mart'ın, kadınların bugüne kadar yaşamış oldukları tüm şiddete karşı yürüttükleri ortak mücadelenin adı olduğunu ifade etti.

Hatimoğulları, “8 Mart'ta en önemli taleplerimiz, bütün kadınlarla dilimiz, rengimiz ne olursa olsun, hangi milliyetten, hangi inançtan olursak olalım, ister başörtülü kadınlar olalım, ister mini etekli kadınlar olalım, hepimizin yaşadığı bir ortak sorun var ki erkek egemen sistemin şiddetine maruz kalıyoruz. Bütün kadınlar olarak erkek şiddeti son bulsun mesajımızı veriyoruz.” dedi.

Öte yandan, etkinlik alanına doğru yapılan yürüyüş sırasında Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettiği belirlenen bazı katılımcıların gözaltına alındığı öğrenildi.