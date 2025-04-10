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Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi’nin kabri tahrip edildi haberi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi.Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osm...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kadıköy’de bıçaklı saldırıda hayatını kaybeden Minguzzi’nin kabri tahrip edildi haberi

Kadıköy'de bıçaklı saldırı sonucu hayatını kaybeden 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi'nin Bakırköy'deki mezarı tahrip edilip, çevresine zarar verildi.

Kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce yapılan saldırı sonucu Osmaniye Mezarlığı'nda bulunan kabrin etrafındaki çitler kırıldı. Kabirdeki çiçeklerin de kopartıldığı görüldü.

İhbar üzerine mezarlığa gelen polis ekipleri çevrede inceleme başlattı.

– Davanın ilk duruşması bugün yapılacak

Arkadaşlarıyla 24 Ocak'ta kaykay malzemesi almak için Hasanpaşa Mahallesi'ndeki pazara giden Mattia Ahmet Minguzzi ile B.B. ve U.B. arasında tartışma yaşanmış, pazardan ayrılmak isterken B.B'nin bıçakladığı Minguzzi, U.B. tarafından yerde tekmelenmişti.

Ağır yaralanan Minguzzi sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılırken, kaçan 2 sanık yakalanarak tutuklanmıştı.

Minguzzi, kaldırıldığı hastanede 9 Şubat'ta hayatını kaybetmişti.

Dava açılan 2 sanığın 24'er yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın ilk duruşması ise bugün Anadolu 2. Çocuk Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılacak.

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