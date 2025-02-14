SON DAKİKA
Samsung, SmartThings Pro’yu piyasaya sürdü haberi
iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi
Emlakjet ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı haberi
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Othello” oyununu sahneledi haberi
Yemek yeme akımı “Mukbang” obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor haberi
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi
Samsung, SmartThings Pro’yu piyasaya sürdü haberi
iyzico, Paynet’i 87 milyon dolara satın aldı haberi
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı yüzde 59,82’ye yükseldi haberi
Emlakjet ocak ayı gayrimenkul piyasa raporunu yayımladı haberi
Bakım merkezinde evlenen engelli çift sevgileriyle örnek oluyor haberi
Sabiha Gökçen Havalimanı’nda Sevgililer Günü etkinlikleri düzenlendi haberi
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi
Bursa Devlet Tiyatrosu, “Othello” oyununu sahneledi haberi
Yemek yeme akımı “Mukbang” obezite gibi sağlık sorunlarına yol açabiliyor haberi
“Vize’nin Şairleri Projesi” şiir ve müzik dinletisi yapıldı haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi

Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi

- Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Berna Şaylan: - "Down sendromluların yüzde 50'sinde doğuştan kalp hastalığı olabiliyor. Hastaya 2 aşamalı ameliyat planladık. İlk ameliyatta kalpteki delikleri kapattık. Akabinde delik kapaktaki yetersizliğin giderildiği bir ameliyat yapıldı" - Yusuf Talha Taşkın'ın annesi Esma Taşkın: - "Önceden çok koşamıyordu. Oturduğu yerde efor sarf etmediği halde terliyordu. Yerinden hiç kalmak istemiyordu, hareketi kısıtlıydı. Eskiye göre çok daha iyi. Şu anda normal okulumuza başladık. Sağlığına kavuştuğu için mutluyum"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan down sendromlu Yusuf, 2 ameliyatla sağlığına kavuştu haberi

HİKMET FARUK BAŞER – Kalbinde doğuştan 3 delik bulunan 14 yaşındaki down sendromlu Yusuf Talha Taşkın, başarılı geçen 2 ameliyatın ardından sağlığına kavuştu.

Kalp rahatsızlığı tanısı henüz anne karnında 21 haftalıkken konulan Yusuf, doktorların yaşamaz demesine rağmen annesinin ısrarıyla dünyaya geldi ancak doğumunun ardından kalbinin atmadığı fark edildi.

Kalp masajıyla hayata döndürülen ve bir süre yoğun bakımda tedavi gördükten sonra ailesine teslim edilen Yusuf, kalbindeki rahatsızlıkla yaşamak zorunda kaldı.

Yusuf'un ailesi yıllar içinde evlatlarının tedavisi için bir çok hastane gezdi.

Ancak buna rağmen çocuklarının tedavisi konusunda bir sonuca ulaşamayan aile, en son Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Bölümü'ne başvurdu.

Burada yapılan tetkikler sonucunda Yusuf'a 2 farklı ameliyat planlandı.

İlk ameliyatında kalbindeki delikler, ikincisinde ise kapaktaki yetersizlikler giderilen Yusuf'un ailesi, oğullarının sağlığına kavuşmasının mutluluğunu yaşıyor.

– “Sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor”

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Berna Şaylan, AA muhabirine, henüz anne karnındayken kalp hastalığı tanısı alan Yusuf'un, doğumunun ardından bir süre yoğun bakımda tedavi gördüğünü anlattı.

Ailenin kendilerine başvurana kadar bir çok farklı hastanede çare arayışına girdiğini belirten Şaylan, yaptıkları detaylı incelemelerin ardından Yusuf'un tedavisine başladıklarını söyledi.

Şaylan, “Down sendromluların yüzde 50'sinde doğuştan kalp hastalığı olabiliyor. Bizim hastamızda da bir doğumsal kalp hastalığı vardı. Hastaya 2 aşamalı ameliyat planladık. İlk ameliyatta kalpteki delikleri kapattık. Akabinde o delik kapaktaki yetersizliğin giderildiği bir ameliyat yapıldı.” diye konuştu.

Ameliyatların uzmanlar tarafından titizlikle yapıldığını dile getiren Şaylan, “Hastanın ilk ameliyatı biraz daha uzun sürdü çünkü 'pompa' dediğimiz işleme girmesi gerekti. Yaklaşık 4-5 saat süren 2 ameliyatla sağlığına kavuştu. Şu anda sağlığı gayet yerinde. Başarılı bir ameliyat geçirmiş, sağlıklı bir şekilde hayatına devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

Şaylan, 7-14 Şubat Doğumsal Kalp Hastalıkları Farkındalık Haftasının önemine dikkati çekerek, Türkiye'deki dernekler ve hastanelerin hafta kapsamında aileleri bilinçlendirdiğini vurguladı.

– “Benim gibi özel çocuk anneleri hiçbir zaman pes etmesin”

Yusuf Talha Taşkın'ın annesi Esma Taşkın ise hamileliği sırasında kalp rahatsızlığı tanısı konması üzerine doktorların, oğlunun doğumu atlatamayacağını söylediklerini belirterek, “Yusuf'un yaşama ihtimalinin olmadığı, gebeliğin sonlandırılması gerektiği bana söylendi. Bunu kabul etmedim. Yusuf ölü olarak dünyaya geldi. Ardından kalp masajlarıyla hayata geri döndü.” diye konuştu.

Oğlunun kalbindeki 3 delik nedeniyle kalp ameliyatı olduğunu ve kalp kapağı tamiri yapıldığını kaydeden Taşkın, sözlerini şöyle tamamladı:

“Şu anda sağlığı yerinde. Önceden çok koşamıyordu. Oturduğu yerde efor sarf etmediği halde terliyordu, yerinden hiç kalmak istemiyordu, hareketi kısıtlıydı. Eskiye göre çok daha iyi. Şu anda normal okulumuza başladık. Sağlığına kavuştuğu için mutluyum. İnsanlar doktor kontrollerini bırakmasınlar. Hayattan hiçbir zaman ümit kesmesinler. Benim gibi özel çocuk anneleri hiçbir zaman pes etmesin.”

Ameliyat
Anne
Kalp
Sağlığı
Yusuf

İlgili Haberler

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Kırklareli Üniversitesinde “Akademik Kurul Toplantısı” yapıldı haberi

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:30

Sakarya’da kaçakçılık operasyonu haberi

Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:11

Yalovalı kadınların ürettiği çiçekler vitrinleri süslüyor haberi

İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:01

İstanbul’da 94 bin 587 korsan kitap ele geçirildi haberi

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 11:01

Yalova’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı tutuklandı haberi

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi
Yerel
14 Şubat 2025, 10:50

Edirne’de çıkan yangında iki ev kullanılamaz hale geldi haberi

Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi Bilecik merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 4 şüpheli tutuklandı haberi Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi Kocaeli’de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı haberi