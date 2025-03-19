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Marmara mercanları uzun süreli müsilaj karşısında savunmasız kalabilir haberi
Sağlık okuryazarlığı ve doğru beslenmeyle aşırı tuz tüketimi önlenebilir haberi
İBB’deki “terör ve örgütlü suçlar” soruşturmalarında 79 şüpheli gözaltına alındı haberi
Okul Sporları Gençler Bilek Güreşi Müsabakaları Edirne’de başladı haberi
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi
Lüleburgaz’da polis ekipleri trafik denetimi yaptı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü silahlı saldırıyla ilgili yakalanan zanlı tutuklandı haberi
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Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi

EDİRNE (AA) - Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi.Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir tır sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediğini tespit etti...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kapıkule’de bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi haberi

Kapıkule Sınır Kapısı'nda bir tırda 44 kilo 306 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapan bir tır sürücüsünün şüpheli hareketler sergilediğini tespit etti.

Sürücünün üzerine sarılı halde, narkotik dedektör köpek Jeff ile araçta yapılan aramada da sürücünün evrak çantası, buzdolabı ve eşya dolabında 44 kilo 306 gram uyuşturucu bulundu.

Gözaltına alınan sürücü çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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