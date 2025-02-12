Karabük ve Kocaeli’nin yüksek kesimlerinde kar etkili oldu haberi

KARABÜK/Karabük ve Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkisini gösterdi.

UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konakların çatıları, kar yağışıyla beyaza büründü.

Kar yağışı, Keltepe Kayak Merkezi, Karabük-Bartın kara yolunun 1030 rakımlı Ahmetusta Geçidi, Karabük-Ankara kara yolunun Kemikli rampaları mevkisi ile ilçelerin yüksek kesimlerinde de görüldü.

Kocaeli'de kar yağışı, yüksek kesimlerde aralıklarla etkisini sürdürdü.

Yağış nedeniyle trafik ekipleri, Kuzey Marmara ve Anadolu otoyolları, kara yolları ile ana arterlerde tedbir aldı.

Büyükşehir Belediyesinin açıklamasına göre, 235 araç ve iş makinesi, 440 personelle özellikle yüksek kesimlerde ve kırsal mahallelerde etkili olan kar yağışına karşı 24 saat küreme ve tuzlama çalışması yapılarak yollar açık tutuluyor.

Ekipler, yayaların gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşması için de küreme ve tuzlama çalışması yapıyor.

Kocaeli genelinde kapalı yol bulunmazken, kar yağışının yoğun olduğu bölgelerde zorunlu olmadıkça araçla yola çıkılmaması ve tedbirli olunması istendi.