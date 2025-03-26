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Karacabey’deki Gölecik Barajı’nın yapım çalışmaları devam ediyor haberi

BURSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Gölecik Barajı tamamlandığında, bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak.DSİ Genel Müdürlüğünden yapıl...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karacabey’deki Gölecik Barajı’nın yapım çalışmaları devam ediyor haberi

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce Bursa'nın Karacabey ilçesinde yapımı süren Gölecik Barajı tamamlandığında, bölgede yapılacak sulu tarım ile ülke ekonomisine katkı sağlanacak.

DSİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ve yerleşim yerleriyle tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarına devam ettiği belirtildi.

Bursa ve ilçelerinde son dönemde yapılan su yapılarının artmasının, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynadığı belirtilen açıklamada, DSİ Genel Müdürü Mehmet Akif Balta'nın konuyla ilgili değerlendirmesine yer verildi.

Balta, “Sulama ve içme suyu maksadıyla inşa edilen Gölecik Barajı'nın tamamlanmasıyla 45 bin 870 dekar arazi sulanacak, aynı zamanda Karacabey ilçe merkezi ve çevresinin ihtiyacı olan yıllık 7,44 milyon metreküp içme ve kullanma suyu ihtiyacı karşılanacaktır.” ifadelerini kullandı.

Gölecik Barajı'nın gövde dolgusunun yaklaşık olarak yüzde 71'inin, enerji kırıcı havuz imalatları tamamen tamamlandığı kaydedilen açıklamada, gövde inşaatının yanı sıra eş zamanlı olarak enjeksiyon, drenaj galerisi ve su alma yapısı imalatlarının devam ettiği bildirildi.​​​​​​​

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