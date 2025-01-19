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Bilecik’te gönüllü gençler cami temizliyor
Bursa’nın Mudanya ilçesinde denizden haç çıkarma töreni yapıldı
Sakarya’da bu yıl 165 milyon metreküp suyun arıtılması hedefleniyor
Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu
Çanakkale’de “12. Geleneksel Lapseki Folklorik Deve Gösterisi” düzenlendi
Sakarya’dan kısa kısa
Gebze Belediye Başkanı Büyükgöz AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
İstanbul’da inşaat işçileri AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı
Tekirdağ’da tezgahların gözdesi hamsi ve çinekop
Kocaeli’de otomobille çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karamürsel Kent Konseyi, esnafla buluştu

KOCAELİ (AA) – Karamürsel Kent Konseyi, kentin ekonomik ve sosyal gelişimini desteklemek amacıyla esnafla işbirliği toplantısı yaptı.

Karamürsel Kültür Merkezi'ndeki toplantıda konuşan Konsey Başkanı Ahmet Kök, ayrım gözetmeden ilçede yaşayan insanların tümünü kucaklayarak görev yaptıklarını belirtti.

Kaynaşma ve kaynaştırma anlayışıyla çalışmalar yürüttüklerini anlatan Kök, “Küçük olsun benim olsun, idaresi kolay olsun anlayışının dışında büyük olsun hepimizin olsun, yerel yönetime tabandan daha fazla katılım sağlayalım anlayışı içerisinde kent konseyleri görev yaparlar. Bizler 3 ay önce yönetime geldik. Kültür sanat müzik, eğitim sağlık çevre, turizm, tarım hayvancılık, iş insanları, afet ve ilk yardım, denizcilik ve spor çalışma grupları oluşturduk. Karamürsel'e faydalı olmak için çalışıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Karamürsel Belediye Başkanı Ahmet Çalık, başkan yardımcısı İlkay Kaya, siyasi partilerin ve STK'lerin temsilcileri, meclis üyeleri ile esnaf katıldı.

Olsun

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