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Üsküdar’da istinat duvarı yan yattı, iki bina boşaltıldı haberi
Karamürsel’de markette çıkan yangın söndürüldü haberi
Türk-Yunan nüfus mübadelesinin 102. yılı haberi
Manisa FK-Kocaelispor maçının ardından haberi
Üsküdar’da alışveriş merkezinde çıkan yangın söndürüldü haberi
Futbol: Trendyol 1. Lig haberi
İBB Başkanı İmamoğlu, AKOM’daki çalışmaları takip etti haberi
Kartal’da kayıp olarak aranan kişinin cesedi inşaatta bulundu haberi
Bilecik’te öğrenciler, Kur’an-ı Kerim’i güzel okumak için yarıştı haberi
İBB’den “Tech İstanbul Demo Day’25” etkinliği haberi
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Karamürsel’de markette çıkan yangın söndürüldü haberi

KOCAELİ (AA) - Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Apartmanda yaşayanları...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karamürsel’de markette çıkan yangın söndürüldü haberi

Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Apartmanda yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.

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