Karamürsel’de markette çıkan yangın söndürüldü haberi

Karamürsel'de bir markette çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kayacık Mahallesi Amiral Caddesi'ndeki 5 katlı bir apartmanın altında bulunan marketin depo kısmında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Apartmanda yaşayanların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü.
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