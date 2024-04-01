Kardiyoloji Profesörü Özçelik’in İsmi Kütüphanede Yaşayacak

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kardiyoloji kliniğinde düzenlenen törende, ocak ayında yaşamını yitiren Özçelik’in üniversitenin önemli isimlerinden olduğunu söyledi.
Özçelik’in hastaları ve öğrencileri tarafından sevilip, sayıldığını belirten Tabakoğlu, “Gerçekten müstesna bir isimdi, bizim dostumuz, ağabeyimizdi. Kuruluşunda emeğinin geçtiği kardiyoloji kliniği büyük bir vefa örneği göstererek adını yaşatıyor.” dedi.
Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da Özçelik’in her yönüyle örnek bir akademisyen olduğunu dile getirdi.
Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ise Özçelik’in öğrencileriyle pratik yaptığı odayı kütüphane olarak hazırladıklarını anlattı.
Özçelik’in eşi Emine Özçelik, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, akademisyenler, asistanlar ve hemşireler katıldı.
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