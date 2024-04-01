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Kardiyoloji Profesörü Özçelik’in İsmi Kütüphanede Yaşayacak

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

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Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, kardiyoloji kliniğinde düzenlenen törende, ocak ayında yaşamını yitiren Özçelik’in üniversitenin önemli isimlerinden olduğunu söyledi.

Özçelik’in hastaları ve öğrencileri tarafından sevilip, sayıldığını belirten Tabakoğlu, “Gerçekten müstesna bir isimdi, bizim dostumuz, ağabeyimizdi. Kuruluşunda emeğinin geçtiği kardiyoloji kliniği büyük bir vefa örneği göstererek adını yaşatıyor.” dedi.

Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Filiz Akata da Özçelik’in her yönüyle örnek bir akademisyen olduğunu dile getirdi.

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Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi düzenlenen törenle açıldı.

Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Servet Altay ise Özçelik’in öğrencileriyle pratik yaptığı odayı kütüphane olarak hazırladıklarını anlattı.

Özçelik’in eşi Emine Özçelik, kütüphanenin kurulmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Konuşmaların ardından kütüphanenin açılışı gerçekleştirildi. Törene, Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, akademisyenler, asistanlar ve hemşireler katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Edirne
Prof. Dr. Fatih Özçelik Kütüphanesi
Trakya Üniversitesi

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