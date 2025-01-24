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Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi
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Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Karmod’un güvenlik kioskları, İngiltere’nin tarihi caddesinde kullanılıyor haberi

İSTANBUL (AA) – Karmod'un güvenlik kioskları, Londra'nın tarihi Belvedere caddesinde kullanılmaya başlandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, estetik özelliklere sahip kiosklar, İngiltere'nin başkenti Londra'nın tarihi Belvedere caddesinde güvenlik kabini olarak kullanılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Kabin İngiltere Koordinatörü Muhammed Karaçobanoğlu, “prekast” modelinde üretilen güvenlik kiosklarının tarihi alanda tercih edilmesinde, bölgenin yapı mimarisine uyumlu yapı tasarımının etkili olduğunu belirtti.

Karaçobanoğlu, lüks güvenlik kabini kategorisinde üretimini yaptıkları prekast kioskların, London Eye'ın çok yakınında bulunduğuna dikkati çekerek, “Prekast kiosklarımız, yılda 3 milyona yakın turistin ziyaret ettiği Avrupa'nın en yüksek dönme dolabı London Eye'ın geçiş güzergahında bulunuyor. Türk markası olarak, bölgenin tarihi dokusu ve mimarisine uyumlu prekast kiosklarla yer almaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

150×270 ölçülere sahip üç adet prekast kioskun, Londra araç trafiğini rahatlatmak için Belvedere caddesi üzerinde açılan otopark alanlarında kullanıldığını aktaran Karaçobanoğlu, ürünlerinin turistik bölgedeki trafiğin düzenlenmesine katkı sağlayacağına değindi.

Karaçobanoğlu, tarihi dokuya uyumlu yapılarıyla şehir estetiğinin korunmasına yardımcı olduklarını, kullanıma hazır modern üretim tekniği sayesinde güvenlik personeline konforlu çalışma alanları kazandırdıklarını kaydetti.

Prekast güvenlik yapılarının, İngiltere'nin yanı sıra Fransa ve Almanya'dan da yoğun talep aldığını kaydeden Karaçobanoğlu, “Tamamen güvenlik amaçlı geliştirdiğimiz prekast kiosklarda 150×150 ve 150×270 ölçülerinde üretim yapıyoruz. İngiltere, Fransa ve Almanya'nın tarihi mekanlarında, mimari dokuya uygun hazır üretimli yapı özelliğiyle tercih ediliyor.” değerlendirmesinde bulundu.

Bu modellerde, kurşun geçirmez zırhlı kabin özelliğiyle üretim yapabildiklerine değinen Karaçobanoğlu, ürünlerini karayolu nakliyesiyle Avrupa ülkelerine kolayca ulaştırabildiklerini bildirdi.

Güvenlik
Tarihi
Üretim
Yapı

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