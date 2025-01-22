Kartalkaya’daki otel yangınında ölen anne ve kızı için İstanbul’da cenaze töreni yapıldı haberi

İSTANBUL (AA) – Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de çıkan yangında hayatını kaybeden Müge Turan (46) ile kızı Alya Turan (14) için Sarıyer Kilyos Merkez Camisi'nde cenaze töreni düzenledi.

İkindi vakti yapılan törende acılı baba Tolga Turan, 19 yaşındaki kızı Eylül Turan ve aile yakınları taziyeleri kabul etti.

Vefat eden anne ve kızın akrabaları cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Müge Turan ve kızı Alya için kılınan namazının ardından cenazeler, defnedilmek üzere Kilyos Mezarlığı'na götürüldü.

Öte yandan Müge Turhan'ın oteldeki yangın sırasında eşini aradığı ve ondan yardım istediği öğrenildi.