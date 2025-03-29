Kartepe Teleferiği bayramda yüzde 50 indirimli hizmet verecek haberi

Kocaeli'de Sapanca Gölü ve İzmit Körfezini aynı anda izleme imkanı sunan Kartepe Teleferiği, Ramazan Bayramı boyunca yüzde 50 indirimli hizmet verecek.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kocaelililerin ve il dışından gelecek ziyaretçilerin bayramı en iyi şekilde geçirebilmesi için tüm hazırlıklar tamamlandı.

Vatandaşların ziyaretlerini rahat şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz sağlanmasına karar verildi.

Bu kapsamda vatandaşlar, 30 Mart Pazar gününden 6 Nisan Pazar akşamına kadar halk otobüsleri, tramvay ve deniz araçlarıyla ücret ödemeden seyahat edebilecek.

Ayrıca söz konusu tarihlerde Derbent ile Kuzuyayla arasında çalışan Kartepe Teleferiği de vatandaşlara yüzde 50 indirimli hizmet verecek.