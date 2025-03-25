HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Keşan’da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemecilere denetim haberi

Keşan’da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemecilere denetim haberi

EDİRNE (AA) - Keşan ilçesinde bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi.Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapabilmesi için denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.E...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Keşan’da bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemecilere denetim haberi

Keşan ilçesinde bayram öncesi tatlıcı ve şekerlemeciler denetlendi.

Belediyeden yapılan açıklamada, Keşan Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların bayram öncesi alışverişlerini güvenle yapabilmesi için denetimlerini sürdürdüğü belirtildi.

Ekiplerin bayram öncesi tatlı ve şekerleme üretimi ve satışı yapan işletmelere yönelik kapsamlı bir denetim gerçekleştirdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Denetimlerde hijyen koşulları, üretim standartları ve fiyat etiketleri titizlikle incelendi. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşabilmesi için iş yerlerinde hijyen kurallarına uygunluk, ürünlerin tazeliği ve etiket fiyatlarının mevzuata uygun olup olmadığı denetlendi.”

Yetkililer vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak için denetimlere aralıksız devam edileceğini belirtti.”

İlgili Haberler

Tekirdağ’da bu yıl 300 bin fidan toprakla buluşacak haberi
Yerel
25 Mart 2025, 16:24

Tekirdağ’da bu yıl 300 bin fidan toprakla buluşacak haberi

Bakırköy’de 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 16:14

Bakırköy’de 1,5 milyon liralık ziynet eşyası çaldığı iddia edilen 2 zanlı tutuklandı haberi

Milli karateci Eray Şamdan, 2025’i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor haberi
Yerel
25 Mart 2025, 16:14

Milli karateci Eray Şamdan, 2025’i dünya şampiyonu olarak kapatmayı hedefliyor haberi

Ayvalık’ta mahalle evlerinde kadınlar üretim yapıyor haberi
Yerel
25 Mart 2025, 16:04

Ayvalık’ta mahalle evlerinde kadınlar üretim yapıyor haberi

Bulgar haber ajansının “Balkanlar’da Avrupa: Uyum Becerileri” adlı projesi tanıtıldı haberi
Yerel
25 Mart 2025, 15:54

Bulgar haber ajansının “Balkanlar’da Avrupa: Uyum Becerileri” adlı projesi tanıtıldı haberi

Bilecik’te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor haberi
Yerel
25 Mart 2025, 15:24

Bilecik’te küçükler judo grup müsabakaları düzenleniyor haberi

Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman? Gazi Koşusu 2025: Gazi Koşusu tarihi ne zaman? Kırklareli’nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi Kırklareli’nde Bağımlılıkla Mücadele İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı haberi