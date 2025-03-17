Paylaş

Keşan’da çiftlikte çıkan yangın söndürüldü haberi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde bir çiftlikte çıkan yangın söndürüldü.İlçeye bağlı Suluca köyünde İlhan Kayan'a ait çiftlikte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekiple...