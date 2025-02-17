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Kesinleşmiş 13 yıl hapis cezası bulunan firari kişi Gelibolu’da yakalandı haberi

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale’nin Gelibolu ilçesindeki Emniyet Müdürlüğünün Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan bir çalışma sonrası 13 yıl kesinleşmiş cezası bulunan şahıs, kısa bir kovalamaca sonrası yakalandı.Polisin, aranan ...