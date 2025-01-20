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Bursa’da otomobil çalan şüpheli yakalandı haberi
Bursa’da şüphe üzerine durdurulan araçtaki 3 şüpheli gözaltına alındı haberi
İnegöl’de asker uğurluma etkinliği düzenlendi haberi
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Gedik, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi
Tekirdağ’da asayiş haberi
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli yakalandı haberi
Kırklareli’nden kısa kısa haberi
Edirne’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
Kırklareli’nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın söndürüldü haberi
Bursa’da iki otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı haberi
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Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Gedik, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Gedik, AA’nın “Yılın Kareleri” oylamasına katıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı “Yılın Kareleri” oylamasında tercihini yaptı.

Gedik, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin 2024 yılı boyunca yurt içi ve dışında çektiği, Roketsan, Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan “Haber”, “Doğal Yaşam ve Çevre”, “Spor”, “Günlük Hayat” ile bu yıla özel eklenen “Özgür Suriye” kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

“Özgür Suriye” kategorisinde Emin Sansar'ın “Kutlamalar” fotoğrafını seçen Gedik, “Doğa, Yaşam, ve Çevre” kategorisinde Adsız Günebakan'ın “Armut piş”, “Haber” kategorisinde ise Musa Serdar Terzioğlu'nun “TEKNOFEST” karesine oy verdi.

“Günlük Hayat” kategorisinde Özgün Tiran'ın “Keyfi yerinde” fotoğrafını seçen Gedik, “Spor” kategorisinde Halil Sağırkaya'nın “Abluka” başlıklı karesinden yana kullandı.

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