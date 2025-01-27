Kırklareli Belediye Başkanı Bulut, kentte yürütülen çalışmaları inceledi haberi

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut, ekiplerin çalışmalarını inceledi.

Bulut, Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ağaç budama çalışmalarını inceleyip, yetkililerden bilgi aldı.

Vatandaşlarla sohbet eden Bulut, personele özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Daha yaşanabilir bir kent oluşturmak istediklerini ifade eden Bulut, “Kırklareli'mizin her köşesini daha yaşanabilir ve estetik hale getirmek için yürüttüğümüz çalışmalar, personelimizin emeğiyle hayat buluyor. Hep birlikte daha güzel bir Kırklareli için çalışmaya devam edeceğiz.” diye konuştu.