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Roman vatandaşların kurduğu aşevinde hazırlanan yemekler ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor haberi
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
Tekirdağ Valisi Soytürk gençlerle bir araya geldi haberi
AK Parti Manyas İlçe Başkanlığı iftar verdi haberi
Bursa’da silahlı kavgada 1 kişi ağır yaralandı haberi
Bağcılar’da silahla vurulan kişi ağır yaralandı haberi
Sultangazi’de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı haberi
İBB’nin düzenlediği iftarda muhtarlar bir araya geldi haberi
Güngören’de boş arsada oyun oynayan çocuklar bebek cesedi buldu haberi
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Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan "Aile Yılı" kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Üsküp beldesinde dört aileyi evlerinde ziyaret etti.Vatandaşlarla sohbet eden Turan, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebr...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan “Aile Yılı” kapsamında ziyaretlerini sürdürüyor.

Vali Turan, İl Müftüsü Yusuf Eviş ile Üsküp beldesinde dört aileyi evlerinde ziyaret etti.

Vatandaşlarla sohbet eden Turan, tüm İslam aleminin ramazan ayını tebrik etti.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu belirten Turan, her akşam aile ziyaretleri gerçekleştirdiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu yılın “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Turan, bu kapsamda aile ziyaretlerine devam edeceklerini belirtti.

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