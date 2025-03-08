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Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan’da soydaşlarla iftarda buluştu haberi
Ihlamur Kasırları çiçek açan manolya ağaçlarıyla görsel şölen sunuyor haberi
Edirne’de el sanatları sergisi açıldı haberi
Edirne’de “Renkler ve Festivaller” fotoğraf sergisi açıldı haberi
Balıkesir’de “Yurdumun Türküleri” konseri gerçekleştirildi haberi
Bursa’da “Ümmet İftarı” programı düzenlendi haberi
Beyoğlu’nda asansör boşluğuna düşen kişi yaralandı haberi
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Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan’da soydaşlarla iftarda buluştu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan'da soydaşlarla iftar yaptı.Vali Turan, Aytos da düzenlenen programda, soydaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, Bulgaristan’da soydaşlarla iftarda buluştu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Bulgaristan'da soydaşlarla iftar yaptı.

Vali Turan, Aytos da düzenlenen programda, soydaşlarla aynı sofrada oruç açmanın mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Ramazanın birlik, beraberlik ve hoşgörü ayı olduğunu ifade eden Turan, yüreklerinde Türkiye sevdası olan soydaşların her zaman yanlarında olduklarını kaydetti.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programa AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, Türkiye Burgaz Başkonsolosu Tolga Orkun, Kırklareli Belediye Başkanı Derya Bulut ile soydaşlar katıldı.

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