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Kırklareli Valisi Turan incelemede bulundu haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş denetim noktalarında incelemede bulundu.Vali Turan, polis ve jandarma uygulama noktalarını gezerek İl Jandarma Komutanlığı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğl...