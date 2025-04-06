Kırklareli Valisi Turan incelemede bulundu haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, trafik ve asayiş denetim noktalarında incelemede bulundu.
Vali Turan, polis ve jandarma uygulama noktalarını gezerek İl Jandarma Komutanlığı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu'ndan bilgi aldı.
Yürütülen denetim faaliyetlerini takip eden Turan, bayram tatilinde özveriyle çalışan güvenlik güçlerine teşekkür etti.
Turan, asayiş ve trafik denetimlerinin devam ettiğini kaydetti.
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