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Kırklareli’nde yangında hayvanları telef olan besiciye destek haberi
Edirne Valiliği “Büyük Selimiye İftarı”na hazırlanıyor haberi
Edirneli down sendromlu judocu Türkiye şampiyonu oldu haberi
Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi
Sakarya’da yalnız yaşayan kişi evinde ölü bulundu haberi
Kırklareli’nde vatandaşlara fidan dağıtıldı haberi
Bayraktar KIZILELMA manevra testini de başarıyla geçti haberi
Bursa’da apartman dairesinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi haberi
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Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı.Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.Gece gündüz demeden görevi başında olan güvenlik güçlerine çalışmalarında başar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli Valisi Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, jandarma personeliyle iftar yaptı.

Vali Turan eşi Nihal Turan ile İl Jandarma Komutanlığında düzenlenen iftar programına katıldı.

Gece gündüz demeden görevi başında olan güvenlik güçlerine çalışmalarında başarı dileğinde bulunan Turan, ramazanın birlik, beraberlik ve paylaşma duygularının yoğunlaştığı bir ay olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından dua edildi, okunan ezanla oruçlar açıldı.

Programda 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse ile İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz de yer aldı.

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