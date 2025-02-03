Kırklareli Valisi Turan köy ziyaretlerini sürdürüyor haberi

Kırklareli Valisi Uğur Turan, Kofçaz ilçesinde köy ziyaretlerinde bulundu.

Vali Turan, eşi Nihal Turan ile Elmacık, Tastepe, Terzidere ve Topçular köylerini ziyaret etti.

Köy muhtarlarından çalışmaları hakkında bilgi alan Turan, köy kahvehalerinde vatandaşların isteklerini dinledi.

Köy ziyaretlerine devam ettiğini ifade eden Turan, kendisine iletilen tüm istekleri yerinde çözme gayreti içerisinde olduğunu kaydetti.

Ziyaretlerde Kofçaz Kaymakamı Neyfel Ören, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz ile İl İdare ve Denetim Müdürü Emine Belma Arslantaş da yer aldı.