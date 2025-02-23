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Tekirdağ’da motosikletliler motorcu dostu bariyerlerin artırılmasını talep etti haberi
Çanakkale’de deve güreşi festivali düzenlendi haberi
Balıkesir’de çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü haberi
Bilecik’te firarı hükümlü yakalandı haberi
Çınarcık’ta dairede çıkan yangın söndürüldü haberi
Balıkesir’de 182 bin adet doldurulmuş makaron ele geçirildi haberi
Beylikdüzü’nde bir kişinin bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin yakalanan 6 zanlı adliyede haberi
Burhaniye’de hükümlülerin topluma kazandırılmasına yönelik protokol imzalandı haberi
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Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ile Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Demirköy ilçesindeki Mahyatepe mevkisinde kar...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi

Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.

Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ile Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor.

Demirköy ilçesindeki Mahyatepe mevkisinde kar kalınlığı yer yer 70 santimetreye ulaştı.

Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 1 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Tekirdağ'da da kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Kent merkezinde kar yağışı nedeniyle çatılar ve araçların üzeri yer yer beyaz örtüyle kaplandı.

Trafik ekipleri, sürücüleri buzlanmaya karşı dikkatli ilerlemeleri konusunda uyardı.

Kar yağışı, Çerkezköy, Saray ve Kapaklı ilçelerinde de aralıklarla devam ediyor.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte, kar yağışının akşam saatlerinde de aralıklarla sürmesi bekleniyor.

Aralıklarla
Kar Yağışı

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