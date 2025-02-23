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Kırklareli ve Tekirdağ’da kar yağışı etkili oluyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli ve Tekirdağ'da kar yağışı etkili oluyor.Karadeniz'e kıyısı bulunan Kırklareli'nin Demirköy ile Vize ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağışı aralıklarla devam ediyor. Demirköy ilçesindeki Mahyatepe mevkisinde kar...