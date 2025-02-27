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Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi

- Kırklareli'nde ressam Reyhan Küçük, boya ve fırçalarıyla hayallerini tuvaline yansıtırken öğrencilerine de resim sevgisi aşılıyor - Reyhan Küçük: - "Resim benim tutkum ve dilerim yıllarca bu tutkumu sürdürmeye devam edebilirim. Resim yaparken öncelikle kendimi ve dünyadaki her şeyi unutuyorum. Hatta yorulmadığım tek an resim çalışmaları yaptığım anlar"

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklarelili genç ressam hayallerini tuvale, bilgilerini öğrencilere aktarıyor haberi

UFUK ERTOP – Kırklareli'nde resim öğretmeni 26 yaşındaki Reyhan Küçük, boya ve fırçalarıyla hayallerini tuvale aktarırken, bilgilerini de eğitim verdiği öğrencileriyle paylaşıyor.

Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi resim bölümünden mezun olan Küçük, ressamlık hayalinin peşinde eğitim hayatını tamamladı.

Bir süre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı özel eğitim kurumlarında ücretli resim öğretmenliği yapan Küçük, daha sonra Gençlik ve Spor Bakanlığının Genç Liderlik Eğitimini alarak 2021'de Kırklareli Gençlik Merkezi'nde resim ve sanat atölyesi eğitmeni olarak göreve başladı.

Küçük, duvar resimleri, tuval çalışmaları, sulu boya ve kara kalem çalışmalarını gözler önüne sererken, kenti ziyaret eden eski Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ile Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun da yağlı boya portrelerini yapıp hediye etti.

4 yılda yaklaşık 70 eser üreten genç ressam, yurt içi ve yurt dışında sergiler açmayı hedefliyor.

– “Resim yaparken öncelikle kendimi ve dünyadaki diğer her şeyi unutuyorum”

Küçük, AA muhabirine, resme olan tutkusunun, babasının resmi sevgisi ve kendisini yönlendirilmesiyle başladığını söyledi.

Resim yapma sevgisini hiçbir zaman kaybetmediğini ifade eden Küçük, kurduğu atölyesinde hem geçimini sağladığını hem de kendini geleceğin ressamlarını yetiştirmeye adadığını belirtti.

Resim yaparken her şeyi unutup tuval, boya ve fırçalarına adapte olduğunu dile getiren Küçük, “Resim benim tutkum ve dilerim yıllarca bu tutkumu sürdürmeye devam edebilirim. Resim yaparken öncelikle kendimi ve dünyadaki her şeyi unutuyorum. Hatta yorulmadığım tek an resim çalışmaları yaptığım anlar.” diye konuştu.

Genellikle Atatürk portreleri üzerine çalıştığını ifade eden Küçük, şöyle devam etti:

“Atatürk portrelerim en sevdiğim ve en dikkat çeken çalışmalar. Daha önce çalıştığım okullarda, kurumlarda ve yaptığım bazı etkinliklerde tasarladığım Atatürk resmi çalışmaları benim için bir anlam ifade ediyor. Daha önce ilimizi ziyaret eden eski Gençlik ve Spor Bakanımız Kasapoğlu ile Sağlık Bakanımız Kemal Memişoğlu'na yaptığım portre çalışmalarını takdim etme şerefini yaşadım. Aslında hiçbir resmi tamamladığımı düşünmüyorum. Her zaman bir resmin üzerinde çalışılacak şeyler gözlemliyorum. Bunun haricinde ressamların en büyük özelliği bence gözlemciliktir. Her zaman ekleyeceğimiz bir şeyin olduğunu düşünüyorum kendi adıma.”

Eğitim
Genç
Resim

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