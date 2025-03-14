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Maltepe Üniversitesi’nde 14 Mart Dünya Matematik Günü kutlandı haberi
GÜNCELLEME – İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu haberi
Çanakkale’de üreticilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak haberi
Yapı Kredi Portföy’den Sağlık Sektörü Serbest Fonu haberi
Genç korfbolcular, ilk uluslararası şampiyonada milli forma için mücadele ediyor haberi
ÇOMÜ’de İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nurettin Arslan atandı haberi
Kırklareli’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı haberi
Esenler’de kontrollü yıkılan binanın çökmesi sonucu yanındaki 2 bina tahliye edildi haberi
Eleman.net’ten yapay zeka destekli “Başvuru Değerlendirme Asistanı” haberi
Sabancı Holding CEO’su Cenk Alper’den küresel enerji dönüşümü değerlendirmesi haberi
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Kırklareli’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Törende, İl Sağlık Müdür Vekili Enes Güler ile Kırklareli ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı haberi

Kırklareli'nde 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Anıtı'nda düzenlenen program saygı duruşunda bulunulup, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende, İl Sağlık Müdür Vekili Enes Güler ile Kırklareli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erkan Yılmaz anıta çelenk sundu.

Güler, yaptığı konuşmada bu anlamlı günün, sadece bir meslek grubunun bayramı değil, insan hayatına dokunan, fedakarlığın ve özverinin simgesi haline gelen bir camianın onur günü olduğunu söyledi.

14 Mart Tıp Bayramı'nın hem bilimsel gelişimin hem de toplumsal sorumluluğun bir sembolü olduğunu ifade eden Güler, “Pandemi de gecemizi gündüzümüze kattık, afetlerde kendi canımızı düşünmeden koşup ilk ulaşanlardan olduk. En uzak köye de, en yoğun şehre de aynı şefkatle ulaştık. Bizler sağlık camiası olarak her daim bu direncin ve bu dayanışmanın sessiz neferleriyiz. Bugün burada, bu anlamlı tören vesilesiyle, insan hayatını her şeyin üstünde tutan tüm hekimlerimize, hemşirelerimize, sağlık çalışanlarımıza minnetlerimi sunuyor; ebediyete uğurladığımız sağlık emekçilerini de rahmetle anıyorum.” diye konuştu.

Programda Yılmaz da konuşma yaptı.

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