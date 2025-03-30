Kırklareli’nde bayramlaşma töreni düzenlendi haberi

Kırklareli'nde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Vali Uğur Turan, İl Özel İdaresi Cazibe Merkezi'nde düzenlenen programda, bayramların yardımlaşmanın bereketi, dayanışmanın belirleyeni, hatırlamanın ve gönül almanın bedesteni olduğunu söyledi.

İnsanların elinden tutmanın, dualarını almanın ve paylaşmanın önemine değinen Turan, tüm vatandaşların Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Ramazan Bayramı'nı idrak etmenin heyecanı ve mutluluğunun yaşandığını ifade eden Turan, “Bayram, dayanışma ve yardımlaşmanın simgesi, kardeşliğin sevincidir. Hatırlama ve hatırlanmanın sedası, adil ve hakkaniyetli bölüşmenin sevabıdır. Sıkılan her el, uzatılan her ikram, iftar akşamlarında paylaştığımız her sofra birliğimizin harcıdır. Bayram, insanları birbirine yakınlaştıran, aynı düşünce, duygularda buluşturan, topluma umut, sevgi veren, birlik ve dirliği sağlayan özel günlerdir.” diye konuştu.

Bayramda hatırlanma ve hatırlamanın önemli olduğunu anlatan Turan, bu özel günlerde dargınlık ve kırgınlıkların sona ermesi gerektiğini vurguladı.

Düzenlenen törene, AK Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 55. Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Erdal Köse, Belediye Başkanı Derya Bulut, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cemalettin Akyüz, İl Emniyet Müdürü Sinan Çamuroğlu, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından Turan ve beraberindekiler hastane, huzurevi, polis ve jandarma komutanlığını ziyaret etti.