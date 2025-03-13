SON DAKİKA
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi
Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi
“Türkiye sevdalısı” yabancı hekimler özverili çalışmalarıyla takdir topluyor haberi
Çanakkale Müstahkem Mevki Komutanı Cevat Paşa ölümünün yıl dönümünde anıldı haberi
THY, “Turkish Airlines Open” golf turnuvasının bir kez daha isim sponsoru oldu haberi
9. Ulusal Antarktika Bilim Seferi ekibi Türkiye’ye döndü haberi
Çanakkale’de kaçakçılık operasyonunda 5 zanlı yakalandı haberi
Sağlık hizmetini köylerdeki hastaların ayağına götürüyorlar haberi
Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi
Mitsubishi Electric Türkiye Klima Sistemleri, geleceğin mimarları ve mühendisleriyle buluştu haberi
Biruni Üniversitesi, “Afetlerde Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Sempozyumu” düzenledi haberi
“Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri” İstanbul’da başladı haberi
“Türkiye sevdalısı” yabancı hekimler özverili çalışmalarıyla takdir topluyor haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi

Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamındaki eğitimler başladı.Aile ve Sosyal Hizmetler İl ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi

Kırklareli'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamındaki eğitimler başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitimde, Vali Uğur Turan da çiftlerle bir araya geldi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu senenin “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Turan, ailelerin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne çok önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin gücünü ve görkemini, aile kurumuna verdiği önemden aldığını vurgulayan Turan, “Aile kurumlarının tesis edilmesiyle toplum ve devlet daha güçlü olur. Devlet olarak genç kardeşlerimizi, doğumundan yaşlılığına kadar takip ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya, onlara her türlü imkanı sağlayamaya yönelik müthiş bir mücadelemiz var.” diye konuştu.

Evliliğin önemli sorumluluklar getirdiğini anlatan Turan, evlilik hazırlığı yapan çiftlere mutluluklar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da aile kurmayı kolaylaştırmak, evlenecek gençlere destek olabilmek adına projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, katılımcılara kurum psikologları tarafından iletişim ve ailenin önemi gibi konularda eğitim verildi.

İlgili Haberler

arabam.com, şubat ayı ikinci el araçların ilan verilerini paylaştı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:40

arabam.com, şubat ayı ikinci el araçların ilan verilerini paylaştı haberi

Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:40

Tekirdağ’da aranan 2 firari hükümlü yakalandı haberi

Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:34

Bursa’da motosikletin bariyere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı haberi

Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:24

Yalova’nın güçlü kadınları üniversiteli gençlerle bir araya geldi haberi

Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:20

Edremit’te kıyı şeridi kaçak yapı denetimi yapılıyor haberi

Kocaeli’de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı haberi
Yerel
13 Mart 2025, 13:20

Kocaeli’de el emeğiyle üretim yapan girişimcilere dijital pazar fırsatı haberi

Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi Divarese 2025 ilkbahar/yaz koleksiyonunu tanıttı haberi Vodafone ve AST SpaceMobile’dan uydu üzerinden mobil iletişim alanında işbirliği haberi Vodafone ve AST SpaceMobile’dan uydu üzerinden mobil iletişim alanında işbirliği haberi