Kırklareli’nde “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” eğitimleri başladı haberi

Kırklareli'nde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca aile kurma yolunda ilk adımı atan gençlere 150 bin lira faizsiz kredi sunan “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi” kapsamındaki eğitimler başladı.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans Salonu'ndaki eğitimde, Vali Uğur Turan da çiftlerle bir araya geldi.

Vali Turan, yaptığı konuşmada, Türkiye'nin çok güçlü bir ülke olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bu senenin “Aile Yılı” ilan edildiğini anımsatan Turan, ailelerin birlik, beraberlik ve bütünlüğüne çok önem verdiklerini belirtti.

Türkiye'nin gücünü ve görkemini, aile kurumuna verdiği önemden aldığını vurgulayan Turan, “Aile kurumlarının tesis edilmesiyle toplum ve devlet daha güçlü olur. Devlet olarak genç kardeşlerimizi, doğumundan yaşlılığına kadar takip ediyoruz. Onların hayatlarını kolaylaştırmaya, onlara her türlü imkanı sağlayamaya yönelik müthiş bir mücadelemiz var.” diye konuştu.

Evliliğin önemli sorumluluklar getirdiğini anlatan Turan, evlilik hazırlığı yapan çiftlere mutluluklar diledi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş da aile kurmayı kolaylaştırmak, evlenecek gençlere destek olabilmek adına projenin hayata geçirildiğini söyledi.

Konuşmaların ardından, katılımcılara kurum psikologları tarafından iletişim ve ailenin önemi gibi konularda eğitim verildi.