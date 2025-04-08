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Kırklareli’nde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.Anadolu Gençlik Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği işbirliğinde Kültür Anıt Park'ta t...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları protesto edildi haberi

Kırklareli'nde, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı protesto düzenlendi.

Anadolu Gençlik Derneği ile İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kırklareli Temsilciliği işbirliğinde Kültür Anıt Park'ta toplanan grup bir süre Filistin bayrağı salladı.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilaveti okunarak saldırılarda hayatını kaybedenler için dua edildi.

Anadolu Gençlik Derneği Kırklareli Üniversitesi Komisyon Başkanı Hacı Şık, grup adına yaptığı açıklamada, İsrail'in 550 gündür Gazze'ye yönelik saldırılarına devam ettiğini söyledi.

Gazze'de insanlık tarihinin en büyük soykırımlarından birinin yaşandığını vurgulayan Şık, Gazze'ye yönelik uygulanan soykırımın günden güne arttığını belirtti.

Saldırıların Gazze halkını tamamen yol etmeye yönelik olduğunu dile getiren Şık, şunları kaydetti:

“Onlarca İslam ülkesine rağmen Gazze'ye tek bir gram gıda sokulmasına izin vermeyen siyonistlerin Gazze halkını tamamen yok etmek istediği aşikar bir durumdur. Anaların evlatlarını cennete uğurlarken 'Kudüs'e feda olsun' haykırışında bulunduğu Gazze'de böyle giderse tek bir kişi dahi sağ kalmayacaktır. Gün ayağa kalma gündür.”

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