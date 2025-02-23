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Kırklareli’nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.Dolhan köyünde Özbay Plak'a ait evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk ...