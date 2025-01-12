Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü.
Gündoğdu Mahallesi Öğükler Sokak'ta V.K'ye ilişkin konutta şimdi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sıhhat ve polis takımları sevk edildi.
İtfaiye takımlarının müdahalesiyle söndürülen yangında mesken kullanılamaz hale geldi.
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