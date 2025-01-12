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Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü
Valide İnsani Yardım Derneğinden Afrika ve Gazze’ye “su” yardımı
Edirne’de jandarma öğrencilere trafik eğitimi verdi
Tuzla’da palet fabrikasında çıkan yangın söndürüldü
AGD üyeleri, İstanbul’da İsrail Başkonsolosluğu önünde protesto düzenledi
Bursa’da 2 arabanın çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
GÜNCELLEME – Kocaeli’de bir kişi karısını tüfekle öldürdü
Fatih’te çıkan silahlı arbedede bir kişi hayatını yitirdi
Büyük Çamlıca Camisi’ndeki “Tevhid ve Nübüvvet Sempozyumu” sona erdi
Taş plaklarda unutulmuş müzikler Güçlü PSM’de müzikseverlerle buluştu
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Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü

Yayınlanma:
Haber Merkezi Editör
Kırklareli’nde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü

KIRKLARELİ (AA) – Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesinde müstakil konutta çıkan yangın söndürüldü.

Gündoğdu Mahallesi Öğükler Sokak'ta V.K'ye ilişkin konutta şimdi bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sıhhat ve polis takımları sevk edildi.

İtfaiye takımlarının müdahalesiyle söndürülen yangında mesken kullanılamaz hale geldi.

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