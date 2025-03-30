Kırklareli’nde sağanak etkili oluyor haberi

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.
Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.
Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.
Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.
Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla sürecek sağanağın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor
A5 Defense Magazine, CISM’a katılan delegasyon başkanlarına çevre dostu sertifika verdi haberi
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aytekin, Balıkesir’de partililerle bayramlaştı haberi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş Tekirdağ’da bayramlaşma programına katıldı haberi
Sakarya’da kanonun devrilmesi sonucu gölde boğulan sporcunun cenazesi defnedildi haberi