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Kırklareli’nde sağanak etkili oluyor haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve bi...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde sağanak etkili oluyor haberi

Kırklareli'nde sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Kentte öğleden sonra başlayan sağanak zaman zaman etkisini arttırıyor.

Yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

Yağmura hazırlıksız yakalananlar, otobüs durakları ve binaların girişlerine sığınarak sağanağın etkisini kaybetmesini bekledi.

Polis ekipleri ise trafiğin yoğun olduğu noktalarda önlem aldı.

Hava sıcaklığının 14 derece ölçüldüğü kentte aralıklarla sürecek sağanağın cuma gününe kadar sürmesi bekleniyor

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