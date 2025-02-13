Kırklareli’nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Telat A. idaresindeki 23 ADB 113 plakalı tır ile Serkan Türker (51) yönetimindeki 06 DTH 590 plakalı motosiklet, Soğucak köyü yakınlarında çarpıştı.
Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Türker'in cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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