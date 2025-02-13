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İBB Başkanı İmamoğlu, radyocularla buluşmasında soruları yanıtladı: haberi
Yalova’da kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan 5 dolandırıcı tutuklandı haberi
Piyano ikilisi EnsariSchuch, İstanbul’da konser verdi haberi
Bursa’da “Solistler Geçidi” konseri verildi haberi
Balıkesir’de su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekiplerince kurtarıldı haberi
İstanbul İl Hayvanları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi haberi
Japon hava yolu şirketi All Nippon’un yer hizmetlerini TGS üstlendi haberi
Beyoğlu’nda istinat duvarı çöktü, iki bina tahliye edildi haberi
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Kırklareli’nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi

KIRKLARELİ (AA) - Kırklareli'nin Vize ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.Telat A. idaresindeki 23 ADB 113 plakalı tır ile Serkan Türker (51) yönetimindeki 06 DTH 590 plakalı motosiklet, Soğucak köyü yakınlarında çarpıştı....

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kırklareli’nde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü haberi

Kırklareli'nin Vize ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Telat A. idaresindeki 23 ADB 113 plakalı tır ile Serkan Türker (51) yönetimindeki 06 DTH 590 plakalı motosiklet, Soğucak köyü yakınlarında çarpıştı.

Haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri Türker'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Türker'in cenazesi, Vize Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

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