Kırklareli’nde yaşama yol veren “Fermuar sistemi” tanıtıldı haberi

KIRKLARELİ (AA) – Babaeski'de, “Fermuar Sistemiyle Yaşama Yol Ver” sloganıyla düzenlenen ka
Babaeski Kaymakamı Tamer Orhan, Babaeski Devlet Hastanesinde düzenlenen programda insan hayatının çok önemli olduğunu vurguladı.
Ambulansa yol vermenin önemine değinen Orhan, bir canı kurtarmak için saniyelerle yarışan sağlık personeline çalışmalarında başarı diledi.
İl Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit de “Fermuar sistemi” hakkında bilgi verdi.
Programa Babaeski Belediye Başkanı Fırat Yayla, sağlık çalışanları ile vatandaşlar katıldı.
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