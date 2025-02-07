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Kırklareli’nden kısa kısa haberi

KIRKLARELİ (AA) - Pınarhisar'da aile sağlığı merkezi ile 112 acil sağlık hizmetleri istasyonu yapımı sürüyor.Pınarhisar Kaymakamı Rabia Naçar Çanakcıoğlu, Orta Mahallesi'nde devam eden 5 hekimli aile sağlığı merkezi ve 112 acil sağlık hizmetleri i...