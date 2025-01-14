Kış turizminin beğenilen merkezlerinden Uludağ, yarıyıl tatilini dolu geçirecek

BURSA (AA) – SERGEN SEZGİN – Türkiye'de “kayak ve kış turizmi” denilince akla birinci gelen bölgelerden Uludağ'da, otel ve tesislerin yarıyıl tatili hazırlıkları tamamlandı.

Bursa kent merkezine kara yoluyla 40 kilometre uzakta bulunan, teleferikle de alternatif ulaşım sağlanan Uludağ'ın turistik tesisleri, bu sene erken kar yağışıyla yeni yıla yüzde 100 dolulukla girdi.

Oteller Bölgesi'nde kar kalınlığı 65 santimetre ölçülürken, günübirlikçiler ve otellerde konaklayan turistler, kayak ve snowboard yapma imkanı buluyor.

Uludağ'da bugün ve yarın devam edeceği öngörülen yağışlarla, kar kalınlığının daha da artması bekleniyor.

Yaklaşık 5 bin yatak kapasiteli otel ve tesislerde sömestir tatili için rezervasyon hareketliliği yaşanıyor.

Uludağ'ın 1620 rakımlı Sarıalan mevkisinde bulunan, etrafı çam ağaçlarıyla çevrili bungalovlardan oluşan Orman Köşkleri de tercihlerin başında yer alıyor.

– “Uludağ'ın lokasyonu çok iyi”

Otel müdürü Erdem Başarır, AA muhabirine, son 2 yıldır yetersiz kar yağışı nedeniyle geçirdikleri dertli süreçleri, bu sene yaşamadıklarını söyledi.

Kar yağışı olduğu vakit işlerin uygun gittiğini lisana getiren Başarır, “Yılbaşını ağır geçirdik ve sonrasında da yoğunluğumuz devam etti. Kar yağışlarını herkes özlemiş.” dedi.

Başarır, sömestir tatili hazırlıklarının devam ettiğini anlatarak, şöyle konuştu:

“Yılbaşından sonra çabucak sömestir reklamlarına başladık. Çocuklar için çeşitli aktiviteler düzenlemeyi planlıyoruz. Kayak kampları ve çeşitli sürprizler yapacağız. Kar yağışlarında bir ıstırap olmazsa doluluk oranları yüzde 90'ın üzerinde olacaktır. Uludağ'ın lokasyonu çok uygun ve bir cennet. İstanbul'a çok yakınız. Bunlardan kaynaklı en çok tercih edilen noktalardan biriyiz. Bu dönem kar sevenler buna doyacak. Konuklarımız rezervasyonları erken yaptırsın. Ne kadar erken yaptırırlarsa açıkta kalma ihtimalleri düşer ve biz de onları kaybetmemiş oluruz.”

– “Şimdiden yüzde 70 doluluğa ulaştık”

Orman Köşkleri'nin işletme müdürü Eray Özenoğlu da yılbaşının beklendiğini üzere hoş geçtiğini söyledi.

Yeni yıla büsbütün dolu girdiklerini, sömestir tatili için de birebirini beklediklerini söz eden Özenoğlu, “Yağışlarla birlikte talep artacaktır. Şimdiden yüzde 70 doluluğa ulaştık. Sömestir bizim için kıymetli. Hazırlıklarımız tamamlandı ve beklemeye başladık. Tatile birkaç gün kala yüzde 100 doluluk oranına ulaşmış oluruz. Uludağ'da bu çeşit noktaları bulmak sıkıntı. İzole ve insanların kendilerine özel bir alanı oluyor. O yüzden de genelde tercih ediliyor.” dedi.