Kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolu aşılanmak haberi

Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolunun aşı olduğunu ve kızamık aşısının, hastalığı yüzde 97 önlediğini belirtti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, 2024'te Avrupa ve Orta Asya'da görülen kızamık vakaları, son 25 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bölgede 120 binden fazla vaka rapor edilirken, bu sayı bir önceki yılın vaka sayısının iki katına çıktı.

UNICEF'in verilerine göre, bölgede kızamık enfeksiyonlarının yaklaşık yüzde 40'ı 5 yaşın altındaki çocuklarda görülürken, hastalığa yakalanan çocukların büyük bir kısmı hastaneye kaldırılmak zorunda kalınıyor. Romanya'da 30 binden fazla kişi kızamığa yakalanırken, Kazakistan, en fazla vaka bildiren ikinci ülke oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dr. Öğretim Üyesi Abdullah Sert, kızamığın dünya üzerindeki en bulaşıcı hastalıklar arasında yer aldığını ve hava yoluyla hızlı bir şekilde yayılabildiğini belirtti.

Sert, “Kızamıktan en etkili koruma yöntemi kızamık aşısıdır. Ancak son yıllarda aşılanma oranlarında görülen düşüş, salgınların artmasına neden oldu. Avrupa ve Orta Asya'da aşılanma oranlarının düşük olması, bu artışın en önemli sebeplerinden biridir.” ifadelerini kullandı.

Kızamığın, zatürre, ensefalit (beyin iltihabı), körlük ve hatta ölüm gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceğine dikkati çeken Sert, bu yüzden aşılanma oranlarını yükseltmenin hayati önem taşıdığını kaydetti.

– “Yüksek aşılanma oranları sağlanmalı”

Sert, hastalıktan korunmada aşılama oranlarının önemine işaret ederek, “Bilim insanları, nüfusun yüzde 95'inin aşılanmasının salgınları engellemek için gerekli olduğunu vurguluyor. Kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için toplumda yüksek aşılanma oranları sağlanmalıdır. Ancak koronavirüs pandemisi sırasında aşılamada yaşanan düşüş, bu hastalıkların geri dönmesine neden olabiliyor.” değerlendirmelerinde bulundu.

Kızamık aşısının, hastalığı yüzde 97 önlediğini ve bu aşıların dünya genelinde yaygınlaşması halinde kızamık gibi bulaşıcı hastalıkların ortadan kaldırılabileceğini aktaran Sert, şunları kaydetti:

“Aşıya karşı duyarsızlık bu tür salgınların artmasına yol açabiliyor. Sağlık güvenliği için her bireyin aşılanması gerektiğini unutmamalıyız. Aşılama oranlarının artırılmasının kritik bir öneme sahip. Türkiye'de de aşılanma oranlarının yükseltilmesi gerektiğini vurguluyoruz. Kızamık gibi hastalıkların önlenmesinin en etkili yolu aşıdır ve bu hastalıklar toplumda hızlı bir şekilde yayıldığı için, her bireyin aşılanması büyük önem taşır. Aşıya karşı duyarsızlık ve yanlış bilgilendirmeler, bu tür salgınların ülkemizde de artmasına yol açabilir.”