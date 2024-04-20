Kocaeli’de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.L’yi düzenlenen operasyonla yakaladı.
Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
İlgili Haberler
Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, Şehit Ailelerini Ziyaret Etti
Körfez’de Bir Vatandaş, Belediye Başkanı Söğüt’e Hayırlı Olsun Ziyaretine Atla Gitti
Kocaeli’de Market Deposunda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor
Kocaeli’de Firari Hükümlü Yakalandı
Kasap Dükkanında Pompalı Tüfekle 1 Kişiyi Yaralayan Zanlı Tutuklandı
Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’tan Ramazan Bayramı Mesajı