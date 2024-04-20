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Kocaeli’de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kocaeli'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

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İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, çeşitli suçlardan hakkında 4 yıl 7 ay 9 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.Y. ile “cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma” suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.L’yi düzenlenen operasyonla yakaladı.

Firari hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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