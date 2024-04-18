Kocaeli’de Market Deposunda Çıkan Yangına Müdahale Ediliyor

Salim Dervişoğlu Caddesi’nde bir zincir marketin deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle çıkan dumanlar kentin birçok noktasından görüldü.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekiplerin alevlere müdahalesi sürüyor.
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