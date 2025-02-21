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Zeytinburnu’nda akaryakıt istasyonunda çıkan yangın söndürüldü haberi

İSTANBUL (AA) - İstanbul Zeytinburnu’nda bir akaryakıt istasyonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.Maltepe Mahallesi Davutpaşa Çiftehavuzlar Caddesi ile Litros Yolu kesişimindeki akaryakıt istasyonunun market kısmında henüz bilinmeyen bir ned...