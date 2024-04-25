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Kocaeli’de Servis Araçları Denetlendi

Kocaeli'de korsan taşımacılığın önlenmesi için servis araçları denetimlerine devam ediliyor.

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarını sürdürüyor.

Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışıyor.

Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, bin 495 servis aracı kontrol edildi.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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