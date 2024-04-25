Kocaeli’de Servis Araçları Denetlendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre Ulaşım Dairesi Başkanlığı Toplu Taşıma Şube Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların güvenliği için korsan servis ve P plaka denetim uygulamalarını sürdürüyor.
Bunun yanı sıra gelen ihbarları da değerlendiren ekipler, emniyet ve jandarma birimleriyle koordineli çalışıyor.
Bu kapsamda gerçekleştirilen denetimlerde, bin 495 servis aracı kontrol edildi.
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