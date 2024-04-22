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Kocaeli’de Turizm Haftası Kutlandı

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

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Mürsel Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Konferans Salonu’nda düzenlenen program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı.

Kaymakam Osman Aslan Canbaba, yaptığı konuşmada, turizmin ilçenin kalkınması için önemli olduğunu kaydetti.

Özellikle kırsal turizmin Karamürsel’i geliştireceğini ifade eden Canbaba, “Tesislerimizi artırmamız lazım. 20 milyondan fazla nüfusun ortasındayız; İstanbul, Bursa, Yalova, Sakarya… Buradaki nüfusları hesap edin, inanılmaz turist potansiyeli var. Gençlerimiz mahallerindeki kırsal yerlerimizi geliştirdiklerinde hiçbir yere gitmeden burada istihdam olur.” diye konuştu.

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Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde Turizm Haftası dolayısıyla program gerçekleştirildi.

Canbaba, ilçede karavan park alanına ihtiyaçları olduğunu belirterek, buranın Karamürsel’in tanıtımını sağlayabileceğini dile getirdi.

İlçede trekkinge uygun alanların bulunduğunu, bunların biraz daha geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Canbaba, “Burada değişik turizm aktiviteleri yapabiliriz. Bu da burada yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırabilir. Gençlerimize güveniyoruz, geleceğimiz bugünden daha iyi olacaktır.” ifadesini kullandı.

Konuşmanın ardından Türkiye’de UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde bulunan yerlerin tanıtımı yapıldı, öğrenciler tarafından şiirler okundu, koro gösterisi gerçekleştirildi.

Programa, İlçe Milli Eğitim Müdürü Murat Çakır, okul müdürleri, öğrenciler ve veliler katıldı.

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Özge Tekeli
27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum. 27 Şubat 1992 tarihinde Eskişehir'de dünyaya geldim. Lisans eğitimimi Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nde tamamladım ve Gazi Üniversitesi'nden Pedagojik Formasyon eğitimi aldım. Lisans eğitimimi tamamladıktan sonra 2019 yılı itibariyle editörlük mesleğine başladım. Şu anda haberx.com bünyesinde haber editörü olarak meslek hayatıma devam ediyorum.
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Turizm Haftası

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