Kocaeli merkezli dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 38 şüpheli adliyede haberi

Kocaeli merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçlamasıyla gözaltına alınan zanlılardan 38'i adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığınca “kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık” suçuna yönelik soruşturma kapsamında 25 Şubat'ta Kocaeli, İstanbul, Hatay, Bingöl, Diyarbakır, Manisa ve Samsun'da düzenlenen operasyonda yakalanan 39 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlılardan 38'i adliyeye sevk edildi, 1'i emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
Öte yandan soruşturma kapsamında firari olan 2 zanlı aranıyor.
Şüphelilerin Mesleki Eğitim Merkezleri (MESEM) üzerinden usulsüzlük yaparak kamuyu yaklaşık 77 milyon lira zarara uğrattıkları tespit edilmişti.
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