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Kocaeli Valisi Aktaş’tan MTA Bölge Müdürlüğüne ziyaret haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli Valisi İlhami Aktaş, Maden Tetkik Arama (MTA) Marmara Bölge Müdürlüğünü ziyaret etti.Valilikten yapılan açıklamaya göre, Aktaş, maden potansiyelleri ve yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı.Planlanan projelere ilişkin yapılan istiş...