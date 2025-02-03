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Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi
GÜNCELLEME – Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangın kontrol altına alındı haberi
İstanbul’da okullarda yarıyıl tatili sonrası ilk ders zili çaldı haberi
İstanbul’da yarıyıl tatilin ardından okulların açılmasıyla trafik yoğunluğu oluştu haberi
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde başlayıp tekstil fabrikasına sıçrayan yangına müdahale ediliyor haberi
Edirne’de su ürünleri denetimi yapıldı haberi
Kocaeli’de konteynerde çıkan yangın söndürüldü haberi
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Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi

KOCAELİ/DÜZCE (AA) - Kocaeli ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu ...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli ve Düzce’de sis görüş mesafesini düşürdü haberi

KOCAELİ/Kocaeli ve Düzce'de sis nedeniyle görüş mesafesi azaldı.

İzmit Körfezi'nde İstanbul-İzmir otoyolunun önemli geçişlerinden Osmangazi Köprüsü'nde sis etkisini gösterdi.

Bölgede gece saatlerinde başlayan sis, sabah yoğunluğunu artırdı.

Polis ekipleri, sis nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı Osmangazi Köprüsü'nü kullanan sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Osmangazi Köprüsü'nde sis, dron ile görüntülendi.

Sis, İzmit, Gölcük, Başiskele, Kartepe ve Gebze ilçelerinde de görüş mesafesini azalttı. İzmit'te yüksek kesimlerdeki mahallelerde bulunan bazı evler, sis nedeniyle adeta gözden kayboldu.

D-100 kara yolunun Düzce geçişi, Kuzey Çevre Yolu ve Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda ise sürücüler, sis nedeniyle dikkatli ilerledi.

Karayolları ve trafik ekipleri, güzergahı kullanan sürücüleri hız yapmamaları ve takip mesafesini korumaları yönünde ikaz etti.

Düzce kent merkezinin bazı bölgelerinde de sis etkili oldu.

Sis

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