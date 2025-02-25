SON DAKİKA
İstanbul’daki camiler mahyalarla süsleniyor haberi
Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi
Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
2plan Elektrikli Araç Konferansı’nda sektörün dönüşümü ele alındı haberi
Fuzul Topraktan’dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya haberi
Çanakkale’de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi
Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi
İstanbul’daki camiler mahyalarla süsleniyor haberi
Kocaeli’de gümrük kaçağı 2 bin 300 paket sigara ele geçirildi haberi
Kırklareli’nde normal doğumun önemi tiyatro oyunuyla anlatıldı haberi
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi
İstanbul’da sabah trafik yoğunluğu oluştu haberi
2plan Elektrikli Araç Konferansı’nda sektörün dönüşümü ele alındı haberi
Fuzul Topraktan’dan dar ve orta gelirli vatandaşlar için iki kampanya haberi
Çanakkale’de sahte alkol operasyonunda 2 şüpheli yakalandı haberi
Kırklareli’nde Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Komisyonu Toplantısı yapıldı haberi
Erdek’te ev yangınında maddi hasar meydana geldi haberi
HaberX

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
HaberX

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa » Yerel » Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'nd...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 1 kişinin öldüğü bıçaklı kavgaya ilişkin 1 zanlı tutuklandı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde çıkan kavgada bir kişinin bıçakla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 zanlıdan 1'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, önceki gün Yenişehir Mahallesi Demokrasi Bulvarı'ndaki çorbacıda çıkan bıçaklı kavgada İsmail Ç'nin hayatına kaybetmesine ilişkin çalışma yürütüldü.

Olayın ardından şüpheliler M.Y, T.Ç. ve A.Z. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.Y. çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Şüpheli T.Ç'ye adli kontrol hükümleri uygulandı, A.Z. ise savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

İlgili Haberler

Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 11:36

Balıkçı Adem Yılmaz, dostu “Yaren” leyleğin yolunu gözlüyor haberi

Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 09:40

Kocaeli’de kayınpederinin tabancayla vurduğu damat yaralandı haberi

Edirne Valisi Sezer “Aile Yılı” kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 09:20

Edirne Valisi Sezer “Aile Yılı” kapsamında evliliklerinin 63. yılındaki çifti ziyaret etti haberi

AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa’daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi haberi
Yerel
25 Şubat 2025, 09:20

AK Parti İl Başkanı Gürkan, Bursa’daki gençlik ve spor yatırımlarını değerlendirdi haberi

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 23:55

Kuzey Marmara Otoyolu’nun Ankara istikameti Akyazı kesiminde tır yangını nedeniyle trafik tek şeritten sağlanıyor haberi

GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi
Yerel
24 Şubat 2025, 20:54

GÜNCELLEME – Edirne’de köy arazisinin satışıyla ilgili eski muhtarın da aralarında olduğu 8 şüpheli tutuklandı haberi

Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi Balıkesir’de esnaftan haraç toplayan 8 şüpheli tutuklandı haberi Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi Çanakkale’deki Sarıçay’da erkek cesedi bulundu haberi