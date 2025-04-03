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Kocaeli’de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar g...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi haberi

Kocaeli'de 100 kilogram kaçak tütünün ele geçirildiği operasyonda 2 şüpheliye adli işlem yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kaçakçılığın men ve takibine yönelik çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamda Darıca ve Gebze ilçelerinde bir iş yeri ile araçta yapılan aramada, 100 kilogram kaçak tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan iki zanlı hakkında “5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu”na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

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