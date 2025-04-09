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Kocaeli’de 4 katlı binada çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi haberi

KOCAELİ (AA) - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.Köşklü Çeşme Mahallesi 543 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Me...

Yayınlanma:
Anadolu Ajansı Yönetici
Kocaeli’de 4 katlı binada çıkan yangında çatı kullanılamaz hale geldi haberi

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde 4 katlı binanın çatı katında çıkan yangın söndürüldü.

Köşklü Çeşme Mahallesi 543 Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın çatı katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi.

İhbar üzerine yangın mahalline itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Alevlere merdivenli araçla müdahale eden itfaiye erleri, yarım saat süren çalışmayla yangını kontrol altına alarak söndürdü, olayda çatı katı kullanılamaz hale geldi.

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