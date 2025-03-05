Kocaeli’de ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı haberi

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ambulansın çarptığı çocuk hafif yaralandı.

C.K'nin kullandığı, içinde hasta olan 41 HM 696 plakalı ambulans, Cedit Mahallesi Turan Güneş Caddesi'nde aniden yola çıktığı iddia edilen yabancı uyruklu Zehra A'ya (12) çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yere düşen çocuk hafif yaralandı.

Çocuğun ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. Kaza yapan ambulans, destek ekibin gelmesinin ardından bölgeden ayrıldı.

Zehra A, polis ve sağlık görevlilerinin çabasına rağmen durumunun iyi olduğunu söyleyerek hastaneye gitmemekte ısrar etti. Bunun üzerine çocuğun annesi çağırıldı.

Olay yerine gelen anne, tedaviye gerek olmadığını beyan ederek çocuğu teslim aldı.